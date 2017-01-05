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Информацию о задержании казахстанцев в связи с терактом в Стамбуле проверят в МИД РК

5 января 2017, 10:19

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 подозреваемых.


В министерстве иностранных дел РК проверяют информацию о задержании казахстанцев в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле, передает МИА «Казинформ».

По данным агентства, информация о том, что граждане Казахстана причастны к теракту в новогоднюю ночь в клубе Стамбула, была опубликована в турецких СМИ.

«Мы сейчас проверяем эту информацию. Дополнительно сообщим позднее», - сообщили в МИД РК.

Турецкое агентство Dogan сообщает, что сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к теракту. Среди задержанных также числятся 20 детей: 9 мальчиков и 11 девочек. Как сообщается, основная часть задержанных являются гражданами Дагестана, также среди задержанных есть кыргызы и казахстанцы, предположительно из Туркестана.

Задержания, в основном, проводились в стамбульском районе Зейтинбурну, где полиция нагрянула на восемь адресов. Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трех семей, которые, по данным правоохранительных органов, проживали в одном доме в Конье с подозреваемым в совершении теракта.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского,ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ (запрещена в Казахстане).

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Фото: ntv.ru

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