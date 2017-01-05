«Дом мечты» подарили золотому призеру Паралимпиады в Рио Габидуллиной

Зульфия Габидуллина, автор множества мировых рекордов, обладательница нескольких сот медалей, проживала в родительской квартире на третьем этаже многоэтажного дома в одном из отдаленных микрорайонов Тараза.

В волшебные новогодние праздники сбылась мечта чемпионки XV летних Паралимпийских игр Зульфии Габидуллиной о своем доме, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Напомним, на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по плаванию, член сборной национальной команды РК, впервые в истории страны завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров по плаванию в вольном стиле.





Зульфия Габидуллина, автор множества мировых рекордов, обладательница нескольких сот медалей, проживала в родительской квартире на третьем этаже многоэтажного дома в одном из отдаленных микрорайонов Тараза.





Новый дом для спортсменки построен в шаговой доступности от Дворца спорта «Тараз-Арена», где проходят ее тренировки. Это одноэтажный 4-комнатный комфортный дом с благоустроенной прилегающей территорией, построенный за 4 с лишним месяца, с учетом пожеланий Габидуллиной.





Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, ключи от нового дома чемпионке XV летних Паралимпийских игр вручил глава региона Карим Кокрекбаев, поздравив спортсменку с Новым годом. Он подчеркнул, что жамбылцы гордятся достижениями своей землячки, завоевавшей для Казахстана единственное золото Паралимпийских игр.





«Дом хороший, добротный, — поделилась впечатлениями с корреспондентом МИА „Казинформ“ Габидуллина. — Мы уже заселились, потихоньку обустраиваемся. Как и хотели, для дочки здесь есть отдельная комната-студия, она художник. Единственно, что еще предстоит — это некоторые строительные работы по летней кухне и асфальтированию территории, это нужно ждать весны, сейчас асфальт не положишь. А так всё замечательно! Вот так мечты сбываются. Не бойтесь мечтать и прилагайте все усилия для исполнения желаемого. С Новым годом!»





Автор: Галина Скрипник