 
Облачно
-2°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 52%

Влажность: 92%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: западный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

5 января 

Курс НБРК

334.51

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

5 января 

Курс НБРК

348.83

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

350.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Изменение цен на продовольственные товары в декабре 2016 года

 

Цены на продовольственные товары в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. выросли на 9,7%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 33,9%, крупы - на 31,3%, хлеб - на 17,2%, сахар - на 17%, кондитерские изделия - на 16,6%, масла и жиры - на 11,5%, макаронные изделия - на 11,3%, булочные и мучные изделия - на 10,6%, рыбу и морепродукты - на 9%, алкогольные напитки - на 8,9%, муку, молочные продукты - по 7,1%, фрукты и овощи - на 5,6%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 5,9%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 13,8%, колбасные изделия - на 6,3%, свинину - на 5,3%, говядину - на 4,8%, конину - на 2,4%, баранину - на 2,3%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в декабре 2016 года

рус11

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

5 января 2017, 10:17
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код