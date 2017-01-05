Изменение цен на продовольственные товары в декабре 2016 года

Цены на продовольственные товары в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. выросли на 9,7%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 33,9%, крупы - на 31,3%, хлеб - на 17,2%, сахар - на 17%, кондитерские изделия - на 16,6%, масла и жиры - на 11,5%, макаронные изделия - на 11,3%, булочные и мучные изделия - на 10,6%, рыбу и морепродукты - на 9%, алкогольные напитки - на 8,9%, муку, молочные продукты - по 7,1%, фрукты и овощи - на 5,6%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 5,9%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 13,8%, колбасные изделия - на 6,3%, свинину - на 5,3%, говядину - на 4,8%, конину - на 2,4%, баранину - на 2,3%.

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в декабре 2016 года

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.