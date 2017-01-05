В Нигерии при попытке устроить теракт ликвидированы три смертницы

Смертниц удалось ликвидировать по мере их приближения к деревне рядом с городом Мадагали.

Силы самообороны Нигерии в среду ликвидировали трех смертниц, которые должны были совершить теракт на рынке на северо-востоке страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военных и представителей гражданских властей.





По данным агентства, смертниц удалось ликвидировать по мере их приближения к деревне рядом с городом Мадагали, когда они бросились бежать. При этом выстрелом удалось попасть во взрывчатку, которая впоследствии разорвалась, убив двух смертниц. Третья террористка была ликвидирована при попытке бегства, передает РИА Новости





Местные власти считают, что теракт планировала совершить исламистская группировка "Боко Харам", отмечает агентство.





"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.



