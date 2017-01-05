Разрезанное сердце. Как убивали несчастную чемпионку

История послевоенного конькобежного спорта пестрит именами советских чемпионов. С 1948 по 1966 год девушки из СССР лишь раз упустили чемпионский титул в многоборье. Исакова, Селихова, Стенина, Скобликова – вот неполный список спортсменок, которые творили на льду нечто невообразимое. Но всех их сумела превзойти Инга Артамонова, впервые в истории завоевавшая четыре титула чемпионки мира. Однако судьбу выдающейся спортсменки трудно назвать счастливой: она ни разу не выступила на Олимпиаде и не дожила до 30 лет – была убита своим жестоким и ревнивым мужем.





Война, туберкулёз, гребля





У Инги было обыкновенное военное детство – тяжёлое и голодное. Война грянула, когда девочке не исполнилось и пяти лет. Семья недоедала, Инга часто болела, а очередной визит врача и вовсе огорчил всю семью – у девочки обнаружили туберкулёз. Доктор порекомендовал родне готовиться к худшему: в трудных условиях военного времени вылечиться было практически невозможно, для этого нужно было хорошее питание и комфорт. К счастью, обострения болезни у Инги случались нечасто. Да и через пару лет после войны жить стало легче: мама устроилась на пароход, которых ходил по Волге и получала достойную зарплату, хотя и не бывала дома неделями. За детьми же ухаживала бабушка Евдокия Федотовна, которая очень любила внучку Ингу.





Окна старого дома на Петровке, где жила семья Артамоновых, выходили на стадион «Динамо», и Инга в детстве пропадала часами на катке стадиона. Бывало, просто наматывала там круги, когда не с кем из сверстников было повеселиться. Но когда речь зашла о серьёзном занятии спортом, девочку отдали в академическую греблю. Этот вид спорта помогал развивать грудную клетку и бороться с туберкулёзом. И Инге к 18 годам удалось не просто справиться с болезнью, но и выполнить норматив мастера спорта, а также стать претенденткой на попадание в сборную Советского Союза. Однако по-настоящему греблю девушка так и не полюбила – страсть к катанию была сильнее.





Два лавровых венка





«Гребля – это не моё, – заявила Инга своему тренеру. – Я буду заниматься конькобежным спортом». Тот парировал: «У тебя же рост 177 сантиметров! А в коньках нужны короткие мышцы». Но Артамонова твёрдо решила перейти в конькобежный спорт: «Подумаешь! Я и со своими длинными всем покажу!» И ведь правда, показала! Но не сразу. На первенстве СССР в 1955 году спортсменка заняла лишь 21-е место, однако упорные тренировки принесли плоды: в следующем году она стала абсолютной чемпионкой страны, установив новый мировой рекорд по сумме многоборья. Однако конкуренция в сборной Советского Союза была колоссальной, и в команду Ингу не взяли. По-настоящему в неё поверили лишь в 1957 году. Артамонова впервые поехала на чемпионат мира в Иматру и сходу стала обладательницей лаврового венка чемпионки. Зрителей были так восхищены выступлением девушки, что после окончания соревнований несколько минут качали её на руках. Лавровый венок счастливые финские зрители растащили на сувениры.





Однако через год Инга всё-таки сумела привезти памятный приз домой. В Кристинехамне советская конькобежка завоевала второй титул подряд. А ещё из Швеции Артамонова привезла воспоминания о первой серьёзной влюблённости. На турнире она познакомилась с состоятельным шведом из оргкомитета по имени Бенгт. О романтических отношениях советской чемпионки и шведского миллионера стало известно, когда в один из вечеров Инги недосчитались во время похода в кино. В гостиницу она приехала под утро, объяснив своё отсутствие тем, что каталась с Бенгтом на машине. Подобное поведение в 50-е годы считалось неприемлемым. Дома спортсменку ждали разбирательства.





Невыездная чемпионка





Артамонова пользовалась колоссальной популярностью в стране, тысячи сограждан переживали за неё на внутренних и международных стартах, однако это не помешало КГБ на несколько лет закрыть ей выезд за рубеж. Из-за этого сильнейшая советская спортсменка не поехала на зимнюю Олимпиаду 1960 года. Непросто давалось Инге и начало нового олимпийского цикла – спортсменке из-за проблем с лёгкими в детстве было трудно выступать на высокогорных катках. Однако в силу особенностей своего характера Артамонова никогда не отступала перед трудностями. Сумела она их преодолеть и в этот раз: в 1962 году Инга в третий раз стала абсолютной чемпионкой мира, повторив достижение Марии Исаковой и обновив попутно целый ряд мировых рекордов.





Вроде бы в лучшую сторону переменилась и семейная жизнь Инги. Ещё до Олимпиады-60 она вышла замуж за конькобежца Геннадия Воронина. Однако вскоре выяснилось, что супруг был далёк от идеалов девушки. Он был неприятным, жестоким человеком и ревниво относился к победам своей жены. Чем больше она побеждала, тем чаще он поднимал на неё руку, стараясь самоутвердиться. Воронин наносил удары так, чтобы синяки не были никому заметны, а его супруга скрывала разлад в семейных отношениях.





Московский громоотвод





После победы в 1962 году Ингу снова начали преследовать неудачи. В 1963 году она прошла долгий курс лечения от язвы. К чемпионату СССР спортсменка почти восстановилась и даже выполнила условия, которые поставили перед ней тренеры сборной, – попала в тройку призёров на одной из дистанций. Однако на чемпионат мира Воронину не взяли. Не поехала она и на Олимпиаду, которая прошла в Инсбруке. Однако даже после этого спортсменка не сдалась, а продолжила биться с соперницами на льду. На первенстве СССР в конце олимпийского сезона она вновь доказала всем свою силу, опередив в том числе и Лидию Скобликову, завоевавшую в Австрии сразу четыре золотые награды Игр. «На уральскую молнию нашёлся московский громоотвод», – писали болельщики Инги, довольные возвращением своей любимицы.





Чемпионат мира 1965 года, проходивший в финском Оулу ознаменовался противостоянием двух советских спортсменок: Инги Ворониной и Валентины Стениной. Валентина была близка к тому, чтобы завоевать свой третий титул и сравняться с Ингой. Судьбу чемпионского венка решил исход забега на 1000 метров. Воронина была на две секунды быстрее своей соотечественницы и стала первой в истории конькобежного спорта четырёхкратной чемпионкой мира в многоборье. Она десять раз побеждала на чемпионатах мира на отдельных дистанциях, почти полтора десятка раз обновляла мировые рекорды и, возможно, могла бы добиться большего, ведь ей было всего 29 лет. Оставалось только поехать на Олимпиаду-1968 и выиграть там золото.





«Лапочка моя, лапочка»





На катке Воронина была счастливой победительницей, а возвращение домой приносило ей одни несчастья – отношения с мужем становились всё хуже. Инга много лет не решалась подать на развод, считая, что эта история станет плохим примером для тысяч советских людей. Однако в канун нового, 1966 года решение о разводе всё же было принято. Геннадий и Инга по обоюдному согласию решили положить конец семейным ссорам и скандалам. Перед новогодними праздниками Инга обратилась в «Динамо» с просьбой помочь с разменом жилплощади. Председатель совета клуба написал Воронину записку с просьбой 4 января в 9:00 прийти к нему на встречу. Однако с утра он отправился не в «Динамо», а в магазин. Купив там бутылку вина, Воронин выпил её, не закусывая, и отправился к своей тёще, где в последнее время жила и его жена. Его впустили в дом, спросили, что ему нужно, а он, тихо и спокойно приговаривая «лапочка моя, лапочка», ударил супругу ножом в сердце. Одного удара оказалось достаточно: врачи скорой помощи не успели спасти чемпионку.





Хоронить Артамонову приехали тысячи людей со всей Москвы. Некоторые венки особенно напоминали лавровые – те, которые Инга получала четырежды. А на следующий день после похорон, вроде бы кто-то заметил безутешно плачущего богато одетого иностранца. Поговаривали, что он представлялся неким Бенгтом.





Автор: Михаил Чесалин

Фото: РИА Новости