Назначен временно исполняющий обязанности прокурора Северо-Казахстанской области

Аппаратное совещание акимата Северо-Казахстанской области под председательством главы региона Ерика Султанова началось с кадрового назначения.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан временно исполняющим обязанности прокурора Северо-Казахстанской области назначен Ташимбаев Тимур Газизбекович.

Ташимбаев Тимур Газизбекович Тимур Газизбекович окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района г. Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области.

В разные годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов г. Алматы, заместителем прокурора г. Астаны.

С 2007 по 2012 годы работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК. С 2012 года до настоящего назначения работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

Далее в ходе аппаратного совещания был рассмотрен вопрос об итогах работы регионального центра переподготовки и повышения квалификации государственных служащих за 2016 год и планах на 2017. Об этом участников совещания проинформировал директор центра Сабыр Ибраев.

«В 2016 году в Региональном центре прошли курсы переподготовки и повышения квалификации 1383 человека, из них 1324 государственных служащих и 59 гражданских служащих. Повышение квалификации прошли 983 человека, из них, 924 государственных и 59 гражданских служащих. Переподготовку прошли 400 человек, из них 299 - впервые принятые на государственную службу, 101 назначенные на руководящие должности, в том числе 28 акимов сельских округов», - рассказал Сабыр Ибраев.

За отчетный период 2016 года в Центре проведено 49 обучающих семинаров, 9 курсов по переподготовке впервые принятых на государственную службу и назначенных на руководящую должность, 40 семинаров повышения квалификации.

Также в ходе аппаратного совещания были обсужден вопрос о поэтапной реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы.