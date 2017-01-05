В Астане задержали замакима района Сарыарка
5 января 2017, 10:44
Акчурин неоднократно передавал взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана задержан заместитель акима района Сарыарка столицы Риза Акчурин, передает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что Акчурин находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны А.Басканбаевым, учредили ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 млрд тенге, получая незаконный доход.
Кроме того, Акчурин Р. неоднократно передавал взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний. В настоящее время Акчурин в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД г.Астана.
Досудебное расследование продолжается.
Фото vestikavkaza.ru
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