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В столице задержали старшего бухгалтера Посольства РК в Беларуси

5 января 2017, 10:52

Его подозревают в хищении почти 700 тысяч долларов США.


Национальным бюро по противодействию коррупции задержан старший бухгалтер Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь А.Сейдуалиев, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Установлено, что А.Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания Посольства ООО «Активбизнесплюс», похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США.

"Кроме того, за указанный период А.Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов США, которые поступили в адрес Посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов США", - говорится в сообщении.

В настоящее время Сейдуалиев в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД г.Астана. Досудебное расследование продолжается.

Фото bm.img.com.ua

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