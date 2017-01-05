Боец М1 Исмагулов: Дайте мне бой 18 февраля, я готов провести хоть два поединка за вечер
5 января 2017, 10:58
Открытие сезона 2017 по смешанным единоборствам М-1 состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге.
Казахстанец Дамир Исмагулов бросил вызов победителю титульного боя между Абукаром Яндиевым и Александром Бутенко, который состоится на турнире M-1 Challenge 74.
Бои в прямом эфире покажет телеканал Первый канал «Евразия».
«Я пришел в M-1 Global с одной целью – забрать пояс чемпиона! Своими победами я доказал, что могу биться с любыми оппонентами. Я давно готов выйти на титульный бой. Обращаюсь к руководству организации - дайте мне бой на том же турнире 18 февраля, где будут биться Бутенко и Яндиев. Я уважаю их обоих, но своим поединком в этот вечер я в очередной раз докажу всем - кто должен биться за этот пояс. Я готов бросить вызов каждому из них и даже провести в этот вечер два боя сразу!», - приводит слова Исмагулова официальный сайт турнира.
Турнир пройдет в СК «Юбилейный». В главном бою вечера сойдутся немецкий боец Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 и незнающий поражений чемпион мира в полутяжелом весе по версии M-1 Challenge Рашиду Юсупову (Горец), 8-0.
Фото mixfight.ru
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