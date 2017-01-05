 
Облачно
-2°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 52%

Влажность: 92%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: западный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

5 января 

Курс НБРК

334.51

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

5 января 

Курс НБРК

348.83

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

350.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Астане задержали заместителя акима района Сарыарка

 

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана задержан заместитель акима района Сарыарка столицы Риза Акчурин, передает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что Акчурин находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны А.Басканбаевым, учредили ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 млрд тенге, получая незаконный доход.

Кроме того, Акчурин Р. неоднократно передавал взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний. В настоящее время Акчурин в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД г.Астана.

Досудебное расследование продолжается.

5 января 2017, 11:09
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код