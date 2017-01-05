В Астане задержали заместителя акима района Сарыарка

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана задержан заместитель акима района Сарыарка столицы Риза Акчурин, передает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что Акчурин находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны А.Басканбаевым, учредили ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 млрд тенге, получая незаконный доход.

Кроме того, Акчурин Р. неоднократно передавал взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний. В настоящее время Акчурин в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД г.Астана.

Досудебное расследование продолжается.