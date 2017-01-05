 
Облачно
-3°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 49%

Влажность: 92%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

5 января 

Курс НБРК

334.51

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

5 января 

Курс НБРК

348.83

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

350.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,57 (-1,94), CNYKZT_TOD = 48,6000 (+0,2243)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 332,57 тенге за доллар (-1,94 тенге), объем торгов - 70 650 тыс. USD (+63 200 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,6000 тенге за юань (+0,2243 тенге), объем торгов - 800 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

5 января 2017, 11:14
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код