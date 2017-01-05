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В 2016 году в Южную Корею перебежали более 1,4 тысячи граждан КНДР

5 января 2017, 11:39

По состоянию на конец прошлого года общее количество северян, проживающих в РК, составило 30,2 тысячи человек.


Более 1,4 тыс. северокорейских беженцев перебрались в прошлом году в Республику Корея (РК).

Такие данные южнокорейского Министерства объединения приводит в четверг телеканал KBS, передает ТАСС.

"По данным ведомства, в 2016 году в Южную Корею с Севера перебралось 1414 человек. Это на 11% больше, чем в предыдущем году. По состоянию на конец прошлого года общее количество северян, проживающих в РК, составило 30,2 тыс. человек", - отмечает телеканал.

По его данным, 2016 год стал первым после прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына, когда было зафиксировано увеличение потока северокорейских перебежчиков.

Фото с сайта Travel Guide

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