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В Акмолинской области разыскивают пропавшего 1 января 18-летнего парня

5 января 2017, 11:54

Установлено, что молодой человек на учете в органах внутренних дел не состоял, ранее из дома не уходил.


Сотрудниками Жаркаинского РОВД ведутся поиски жителя с. Пригородное Зингерова Руслана Нурлановича 20.04.1998 года рождения, которые начались после обращения матери пропавшего с заявлением в полицию. По словам матери, Руслан 1 января 2017 года в 00-15 часов ушел из дома и его местонахождение неизвестно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию ДВД Акмолинской области.

В настоящее время полицейскими заведено розыскное дело, установлен круг знакомых пропавшего, опрошены друзья, соседи и родственники, а также те, кто мог видеть Зингерова Р.Н. в день исчезновения. Установлено, что молодой человек на учете в органах внутренних дел не состоял, ранее из дома не уходил.

Как стало известно полицейским, 1 января около 10-15 часов, Р.Зингерова видели на железнодорожном вокзале в г. Державинске.

В настоящее время для розыска без вести пропавшего созданы специальные поисковые группы, сотрудниками полиции проверены записи камер внешнего видеонаблюдения, опрошены водители маршрутных автобусов и такси, опрошены работники железнодорожного вокзала. Ориентировки направлены в территориальные подразделения ДВД Акмолинской области и соседних областей.

Парень был одет: шапка черная вязаная, болоньевая куртка темно-синего цвета, свитер вязаный бело-синего цвета, джинсы светло-голубого цвета, кроссовки серого цвета. Приметы: Рост – 165-170 см, волосы короткие темно-русые. При ходьбе сутулится, имеется небольшое косоглазие правого глаза.

Поисковые мероприятии продолжаются.

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