В Алматы штаб по борьбе с терроризмом проведет масштабную отработку

Будут проверены лица, состоящие на профилактических учетах ОВД, а также владельцы оружия.

В Алматы и его пригороде в канун Универсиады пройдет профилактическая отработка , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение городского Штаба по борьбе с терроризмом.





Цель отработки - профилактика правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений. ОПМ будет проведено в период с 6 по 25 января на территории Алматы.





"В преддверии крупного международного спортивного события - Универсиады-2017, в котором примут участие множество спортсменов и гостей из других стран, вопросы обеспечения безопасности являются приоритетными, в связи с чем, в канун игр в городе Алматы и ряде районах Алматинской области, граничащих с мегаполисом, запланировано проведение масштабного оперативно-профилактического мероприятия, носящего преимущественно предупреждающий характер. В проведении ОПМ будут задействованы значительные силы правоохранительных органов", - проинформировали в штабе.





В рамках отработки по месту жительства будут проверены лица, состоящие на профилактических учетах органов внутренних дел. Помимо этого плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия .





В АГОШ призвали граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка в Алматы и приграничных районах области, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.



