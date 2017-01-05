В Алматы штаб по борьбе с терроризмом проведет масштабную отработку
5 января 2017, 12:08
Будут проверены лица, состоящие на профилактических учетах ОВД, а также владельцы оружия.
В Алматы и его пригороде в канун Универсиады пройдет профилактическая отработка, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение городского Штаба по борьбе с терроризмом.
Цель отработки - профилактика правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений. ОПМ будет проведено в период с 6 по 25 января на территории Алматы.
"В преддверии крупного международного спортивного события - Универсиады-2017, в котором примут участие множество спортсменов и гостей из других стран, вопросы обеспечения безопасности являются приоритетными, в связи с чем, в канун игр в городе Алматы и ряде районах Алматинской области, граничащих с мегаполисом, запланировано проведение масштабного оперативно-профилактического мероприятия, носящего преимущественно предупреждающий характер. В проведении ОПМ будут задействованы значительные силы правоохранительных органов", - проинформировали в штабе.
В рамках отработки по месту жительства будут проверены лица, состоящие на профилактических учетах органов внутренних дел. Помимо этого плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия.
В АГОШ призвали граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка в Алматы и приграничных районах области, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.
Фото: today.kz
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