В Греции арестовали известную террористку Полу Рупу

Антитеррористическая служба Греции рано утром в четверг арестовала одну из самых разыскиваемых террористок — 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу, сообщает Афинское агентство новостей,

Рупа является супругой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса и вместе с ним участвовала в анархистской террористической организации "Революционная борьба". Она заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году. "Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства.

По данным агентства, Рупа была арестована около 6 часов утра (7.00 мск) в доме в одном из южных пригородов Афин, вместе с ней в доме был несовершеннолетний ребёнок. Арестована также 25-летняя женщина, подозреваемая в укрывательстве преступницы.



