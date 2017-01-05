За смерть баскетболиста Нанаева перед судом предстанут пять человек

В суд Петропавловска передано дело баскетболиста Игоря Нанаева, который в октябре 2016 года был зверски избит возле ночного клуба, после чего скончался в больнице , сообщили в пресс-службе Северо-Казахстанского областного суда.





"В Петропавловский городской суд поступило уголовное дело в отношении Кайбарова Д. Ж., Макатова Б. К., Аскерова Ж. Е., Мендыбаева А. М., Еламана О. Ж., обвиняемых органами досудебного расследования в том, что 3 октября 2016 года, около 3 часов ночи, находясь возле ночного клуба "Парк-Сити" города Петропавловска, совершили ряд преступлений", — проинформировали в суде.





В частности, подсудимые обвиняются в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть Нанаева. Потерпевшими по делу также проходят двое молодых людей из компании Нанаева, которые тоже были избиты в ту ночь. Главное судебное разбирательство назначено на 11 января.





Напомним, в ночь со 2 на 3 октября 2016 года возле развлекательного клуба "Парк Сити" произошла стычка между посетителями заведения, в результате которой был зверски избит игрок баскетбольного клуба "Барс" Игорь Нанаев. Спортсмен был доставлен в реанимацию областной больницы в крайне тяжелом состоянии. Больше недели он находился в коме. Вечером 10 октября он скончался , не приходя в сознание.



