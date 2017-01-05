Основания для возврата госпошлины

Одним из актуальных вопросов, интересующих граждан, обращающихся в суд, является вопрос возврата госпошлины. В ГПК нет отдельной статьи, посвященной возврату уплаченной госпошлины. Нормы, касающиеся ее возврата, содержатся в отдельных статьях Кодекса.

С вступлением в силу нового ГПК основания возврата госпошлины при прекращении производства по делу расширены. Так, к примеру, ч. 3 ст. 278 ГПК РК гласит, что, прекращая производство по делу по основаниям, предусмотренным пп. 1), 2), 3), 5) и 6) ст. 277 настоящего Кодекса, суд в определении указывает о возврате государственной пошлины в соответствии с требованиями ст. 107 Кодекса. Это следующие основания:

- дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства;

- имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение суда о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон, соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке партиси-пативной процедуры;

- имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражное решение;

- стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом;

- стороны заключили соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, и они утверждены судом.

В прежнем ГПК было только первых три из вышеприведенных оснований, по которым суд мог возвратить госпошлину, прекращая производство по делу.

Что касается возврата госпошлины при оставлении искового заявления без рассмотрения, то этому посвящена ч. 1 ст. 280 ГПК РК, которая устанавливает, что производство по делу в случаях оставления искового заявления без рассмотрения заканчивается определением суда. В этом определении суд обязан указать, как устранить перечисленные в пп. 1), 2), 3), 9) и 10) ст. 279 Кодекса обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела. Оставляя исковое заявление без рассмотрения по основаниям, предусмотренным пп. 1), 2) и 5) ст. 279 Кодекса, в определении суд указывает о возврате государственной пошлины и об отмене принятых мер по обеспечению иска. Это следующие основания:

- истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный договором порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена;

- исковое заявление подано недееспособным лицом;

- между сторонами в соответствии с законом заключено соглашение о передаче данного спора на разрешение арбитража, если иное не предусмотрено законом.

А. Капарова,

судья Бостандыкского

районного суда г. Алматы