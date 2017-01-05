В МИД прокомментировали задержание бухгалтера в посольстве РК в Минске

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали задержание бухгалтера в посольстве РК в Минске.





Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков отметил, что внешнеполитическое ведомство придерживает принцип нулевой терпимости к коррупции.





"Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании этого дела. Пока ведется следствие, не могу ничего комментировать. Но главный наш принцип — нулевая терпимость к коррупции. Безусловно, мы оказываем и будем оказывать полное содействие расследованию", — сказал Жайнаков.





Напомним, старший бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии задержан по подозрению в хищении почти 700 тысяч долларов.





По версии следствия, Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы составил фиктивные расходные кассовые ордеры о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс". Таким образом, подозреваемый похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 тысяч долларов



