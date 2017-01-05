В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо

По данным организации, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано, люди возвращаются и в другие кварталы города.

Тысячи сирийцев возвращаются в районы восточного Алеппо, которые ранее находились под контролем вооруженных групп, несколько дней без насилия уже привели к огромным переменам, заявил исполняющий обязанности Специального координатора ООН в Алеппо Саяд Малик, передает передает "Интерфакс"





"Умолкли пушки, и дети играют, все это вселяет надежду", - приводят его слова центр новостей ООН.





По данным Малика, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано (города Алеппо). Он также подтвердил, что люди возвращаются и в другие кварталы города.





В последние несколько дней в восточной части Алеппо установилось затишье, что позволило многим перемещенным лицам вернуться в родные места, отметил представитель ООН. Он добавил, что четыре-пять дней без насилия уже привели к огромным переменам и породили надежду на мир.





Малик не смог назвать точного числа гражданских лиц, которые находятся в Алеппо, однако, по предварительным подсчетам, их примерно 1,5 млн человек, порядка 400 тыс. из них - перемещенных лица.





Представитель ООН также сказал, что в последние дни 1,1 млн человек получили доступ к чистой питьевой воде, в городе работают семь мобильных медпунктов, 10 тыс. детей получили прививки от полиомиелита, около тысячи раненых детей отправлены в больницы и 20 тыс. жителей ежедневно получают горячее питание.





Однако, по его словам, разрушения в городе огромны, восточные кварталы Алеппо превращены в руины.





Малик сообщил, что в городе присутствуют солдаты сирийской армии, все еще сохраняются блокпосты, однако сотрудники гуманитарных учреждений ООН имеют доступ во все районы города. Сначала их сопровождали представители местных властей, а сейчас они могут свободно самостоятельно передвигаться по всему городу, подчеркнул представитель ООН.



