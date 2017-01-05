Более 30 застреленных сайгаков нашли в ЗКО
5 января 2017, 13:13
У некоторых животных отпилены рога.
В Западно-Казахстанской области найдены 34 туши застреленных сайгаков, передает МИА «Казинформ».
По словам руководителя областной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрата Кадешева, 30 декабря 2016 года на территории Жанакалинского района были найдены 14 туш сайгаков, у половины из которых отпилены рога. А 4 января 2017 года в Бокейординском районе обнаружили еще 20 туш сайги.
Сейчас в Западно-Казахстанской области насчитывается больше всего сайгаков в Казахстане - прошлой весной их было в регионе более 70 тысяч. Аким Жанакалинского района Лавр Хайретдинов сообщил, что на территории района сейчас находится около 20 тысяч сайгаков, их также немало пришло в Бокейординский район.
Как отмечает Кадешев, после случного сезона, который завершился в декабре, сайгаки окончательно обессилели, есть случаи падежа. После того, как снег растаял и замерз, животные не могут добывать корм из-под снега, и перемещаются в Казталовский, Жанибекский, Жанакалинский и Бокейординский районы.
"Это затрудняет работу по наблюдению за ними. Из-за нехватки мотосаней трудно бороться с браконьерами. И все же, совместно с филиалом производственного объединения «Охотзоопром», с помощью местных исполнительных органов ведется работа по защите сайги", - сказал он.
Фото: panoramio.com
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