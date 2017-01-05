Ж. Алдабергенова: Главные соперники на Универсиаде спортсмены из Китая, России и Беларуси

21-летняя спортсменка является призером этапов Кубка мира по фристайлу, обладательницей Кубка Европы, победителем международных турниров. На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи спортсменка заняла шестое место.

Лидер сборной Казахстана по фристайлу Жанбота Алдабергенова, которая представит страну на зимней Универсиаде-2017 в лыжной акробатике, в интервью рассказала о своем волнении и главных соперниках на предстоящих стартах.





- Подготовка у нас идет полным ходом, тренировались в Шымкенте, сейчас транзитом через Алматы летим в Америку, где примем участие в этапах Кубка мира. После завершения соревнований пробудем около недели в США на сборах, после чего вернемся в Казахстан для участия в Универсиаде — сказала Жанбота Алдабергенова.





- Чего ожидаете от предстоящей Универсиады?

- Я чувствую сильное волнение, так как буду выступать дома, ответственности больше. Мое волнение связано еще с тем, что я впервые буду выступать при такой большой аудитории в родных стенах, впервые у меня будут такие крупные старты в Казахстане. На зимних Азиатских играх 2011 года у меня такого опыта не было, потому что я пришла в лыжную акробатику уже после той Азиады.





- Сезон уже стартовал, как вы оцениваете свою форму?

- На старте сезона у нас возникли определенные трудности, во время учебно-тренировочных сборов в Финляндии, не удалось пройти полноценную подготовку. Так вышло что в Финляндии то было тепло, то сильно холодало, то мела метель, из-за чего некоторые тренировки отменяли. Поэтому чувствую себя еще не так уверенно, но на этапах Кубка мира в Америке я это обязательно исправлю.





- Кто будет главным соперником на Универсиаде?

- Пока не знаю конкретно имен участников, главные соперники всегда одни и те же — это атлеты из Китая, России, Беларуси.





- Добавите ли вы новые элементы перед Универсиадой?

- Я тренирую некоторые новые элементы, но не уверена что буду исполнять их на Универсиаде. Лучше исполнить не сложные прыжки, но сделать их чисто, чем упасть. Поэтому предпочтение будет отдано проверенным прыжкам, но точно мы определимся уже после этапов Кубка мира в Америке.





- На ваш взгляд, проведение зимней Универсиады в Казахстане повлияет на рост популярности лыжной акробатики?

- Надеюсь, что после Универсиады о нашем виде узнает больше людей, а то когда говоришь, что занимаешься фристайлом, люди спрашивают: это что танцы? И начинаешь объяснять. Хотелось бы чтобы больше детей приходило в секции по фристайлу, чтобы в нашем виде была высокая конкуренция, как у китайцев, например. Лыжная акробатика считается самым экстремальным видом из всех дисциплин фристайла, так что приглашаю всех болельщиков увидеть это в живую.





21-летняя спортсменка является призером этапов Кубка мира по фристайлу, обладательницей Кубка Европы, победителем международных турниров. На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи спортсменка заняла шестое место.



