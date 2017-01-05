В Карагандинской области браконьеры покалечили архара ради селфи

В поселке Карагайлы Карагандинской области задержали двух местных жителей, которые поймали краснокнижного архара и издевались над ним , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.





Как сообщили полицейские, 3 января при проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции на окраине поселка Карагайлы возле загона для скота были задержаны двое местных жителей. У мужчин полицейские изъяли четырех охотничьих собак и раненого архара.





Чтобы животное не сбежало, ему сломали ноги. Также был изъят сотовый телефон, в котором незадачливые охотники сохранили несколько селфи с покалеченным архаром.





На данный момент в отношении задержанных мужчин проводится досудебное расследование по ст.337 ч. 4 п.2 УК РК (незаконная охота), проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.



