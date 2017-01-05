В Карагандинской области браконьеры покалечили архара ради селфи
5 января 2017, 13:33
Двух жителей области привлекут к уголовной ответственности.
В поселке Карагайлы Карагандинской области задержали двух местных жителей, которые поймали краснокнижного архара и издевались над ним, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Как сообщили полицейские, 3 января при проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции на окраине поселка Карагайлы возле загона для скота были задержаны двое местных жителей. У мужчин полицейские изъяли четырех охотничьих собак и раненого архара.
Чтобы животное не сбежало, ему сломали ноги. Также был изъят сотовый телефон, в котором незадачливые охотники сохранили несколько селфи с покалеченным архаром.
На данный момент в отношении задержанных мужчин проводится досудебное расследование по ст.337 ч. 4 п.2 УК РК (незаконная охота), проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.
Фото: ФБ ДВД области
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