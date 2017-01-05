Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области браконьеры покалечили архара ради селфи

5 января 2017, 13:33

Двух жителей области привлекут к уголовной ответственности.


В поселке Карагайлы Карагандинской области задержали двух местных жителей, которые поймали краснокнижного архара и издевались над ним, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили полицейские, 3 января при проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции на окраине поселка Карагайлы возле загона для скота были задержаны двое местных жителей. У мужчин полицейские изъяли четырех охотничьих собак и раненого архара.

Чтобы животное не сбежало, ему сломали ноги. Также был изъят сотовый телефон, в котором незадачливые охотники сохранили несколько селфи с покалеченным архаром.

На данный момент в отношении задержанных мужчин проводится досудебное расследование по ст.337 ч. 4 п.2 УК РК (незаконная охота), проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.

Фото: ФБ ДВД области

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код