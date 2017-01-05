В 2016 году госинспекторами труда защищены права более 48 тысяч работников

В 2016 году государственными инспекторами труда в 1852 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 50,6 тыс. работниками на сумму более 7,1 млрд. тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 1688 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 262,8 млн. тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 48 тыс. работников. Им выплачено 6,8 млрд. тенге.

В целом, за прошедший год государственными инспекторами труда проведено 9680 проверок, выявлено более 16 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 553 млн. тенге.