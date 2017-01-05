В частности в постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»,

изложена в новой редакции следующая норма:

«Для самостоятельно занятых лиц объектом исчисления социальных отчислений является получаемый доход.

При этом получаемым доходом самостоятельно занятого лица признается сумма, определяемая им самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу в пределах размеров, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных выплат» уточнено, что:

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, представляют в ЕНПФ при личном обращении:

1) заявление;

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) сведения о банковском счете получателя.

При получении вышеуказанных документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем государственных органов Республики Казахстан о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, и его действительности.

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату в сроки, установленные пунктом 19 настоящих Правил.

В случаях получения сведений о наличии и действительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, а также отсутствия сведений о выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства обратившегося иностранца или лица без гражданства, ЕНПФ отказывает в приеме либо исполнении заявления в сроки, установленные пунктом 18 Правил.

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним» подпункт 3) пункта 5 изложен в следующей редакции:

«3) для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей - получаемый доход.

При этом получаемым доходом для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных пунктом 4 статьи 25 Закона, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

В случае отсутствия дохода, адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;»;

Пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. Перечисление обязательных пенсионных взносов производится агентом путем безналичных платежей, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта.

Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - банки), вносят обязательные пенсионные взносы наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в порядке, определенном пунктом 9 настоящих Правил, в ЕНПФ.

Оплата обязательных пенсионных взносов наличными деньгами либо безналичным способом через банки осуществляется в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».»;

Пункт 12 изложен в следующей редакции:

«12. При перечислении обязательных пенсионных взносов в Государственную корпорацию агент представляет в банк платежное поручение на бумажном носителе в трех экземплярах и список физических лиц в двух экземплярах. Первый экземпляр платежного поручения и первый экземпляр списка остаются в банке, второй и третий экземпляры платежных поручений и один экземпляр списка с отметкой банка о принятии возвращаются агенту.

Список физических лиц содержит по каждому физическому лицу: индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения, сумму взноса и период (месяц, год), за который перечисляются обязательные пенсионные взносы.

Обязательные пенсионные взносы перечисляются в Государственную корпорацию агентами, применяющими специальные налоговые режимы, крестьянскими или фермерскими хозяйствами в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом, одним платежным поручением формата МТ-102 с указанием периодов (месяц/месяцы, год), за которые уплачиваются обязательные пенсионные взносы в формате «ММГГГГ».

В случае несвоевременного перечисления агентами обязательных пенсионных взносов, перечисление производится за каждый месяц отдельно с формированием платежного поручения формата МТ-102 и приложением списка физических лиц.

Период, за который перечисляются обязательные пенсионные взносы, указывается агентами в платежных документах, составляемых на бумажных носителях, в поле «Период» при проведении платежей без открытия банковского счета, в графе «Назначение платежа» при проведении платежей путем списания денег с банковского счета агента, а в электронных платежных поручениях формата МТ-102 в предусмотренном ключевом слове «PERIOD» в формате «ММГГГГ».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.