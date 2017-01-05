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Новости за сегодня

На интернет-ресурсе Верховного Суда запущен сервис «Новый Банк судебных актов»

 

Верховный Суд на своем официальном интернет-ресурсе запустил сервис «Справочник по судебным делам» в целях упрощения и доступности правосудия для граждан. Его задачей является предоставление доступа участникам судебного процесса, их представителям к судебным актам всех инстанций, с учетом правовых ограничений. Положительный опыт функционирования данного сервиса послужил основой для разработки и запуска в пилотном режиме расширенного сервиса «Новый Банк судебных актов».

В последующем «Справочник по судебным делам» будет в составе «Судебного кабинета» и станет доступным только для зарегистрированных пользователей с предоставлением сведений о движении дел, процессуальных документов и текущих судебных актов.

В «Новом Банке судебных актов» для поиска доступны вступившие в законную силу судебные решения (приговоры) вынесенные судами первой и апелляционной инстанций в 2016 году. В дальнейшем будут доступны и судебные акты, вынесенные в 2015 году, в том числе судебные акты Верховного Суда.

В интерфейс запроса нового сервиса вступивших в законную силу судебных решений (приговоров) внесены дополнительные критерии, позволяющие выполнить расширенный поиск. Пользователь будет иметь возможность получить доступ к судебным решениям (приговорам), постановлениям по критериям: область, судебный орган, участник судебного процесса, дата решения (приговора), вид судопроизводства, категория дела, вид инстанции и результат рассмотрения. При этом для точного отображения результата предусмотрено осуществление поиска как по одному, так и по нескольким критериям. При разработке нового интерфейса поиска применен передовой опыт зарубежных поисковых систем судебных органов, предложения национальных экспертов и учтены правовые ограничения на распространение решений по некоторым видам судебных разбирательств.

«Новый Банк судебных актов», как и «Судебный кабинет», призван выполнить роль единого окна предназначенного для двухстороннего взаимодействия судов с населением и упрощения судопроизводства в целом.

Внедрение информационных технологий в систему судопроизводства обеспечивает прозрачность деятельности судебных органов, экономию временных и материальных затрат, как судебных органов, так и лиц, вовлеченных в орбиту правосудия.

5 января 2017, 13:50
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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