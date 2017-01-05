У американского бомбардировщика во время полета отвалился двигатель

Один из двигателей отвалился у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США, сообщает информационный портал Defense News со ссылкой на военных,

Инцидент произошел в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота. Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, поскольку оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103.

Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время они были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы.





Военные отметили, что во время учебного полета на борту было вооружение.





Разработанная компанией Boeing модель B-52 летает с 1952 года. Эти самолеты были приняты на вооружение ВВС США в 1955 году, и как ожидается, будут в эксплуатации примерно до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21, отмечает издание.