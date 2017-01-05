У американского бомбардировщика во время полета отвалился двигатель
5 января 2017, 13:56
Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился.
Один из двигателей отвалился у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США, сообщает информационный портал Defense News со ссылкой на военных, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота. Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, поскольку оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103.
Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время они были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы.
Военные отметили, что во время учебного полета на борту было вооружение.
Разработанная компанией Boeing модель B-52 летает с 1952 года. Эти самолеты были приняты на вооружение ВВС США в 1955 году, и как ожидается, будут в эксплуатации примерно до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21, отмечает издание.
Фото © РИА Новости. Валерий Мельников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837703-546ec815d168deb93a69cfd24d2c5f7d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com