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У американского бомбардировщика во время полета отвалился двигатель

5 января 2017, 13:56

Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился.


Один из двигателей отвалился у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США, сообщает информационный портал Defense News со ссылкой на военных, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота. Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, поскольку оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103.
Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время они были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы.

Военные отметили, что во время учебного полета на борту было вооружение.

Разработанная компанией Boeing модель B-52 летает с 1952 года. Эти самолеты были приняты на вооружение ВВС США в 1955 году, и как ожидается, будут в эксплуатации примерно до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21, отмечает издание.

Фото © РИА Новости. Валерий Мельников

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