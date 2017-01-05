В Новый год в Алматы от пиротехники пострадали 57 человек
5 января 2017, 14:00
Пострадавшие находятся в больницах.
В Алматы в новогодние праздники от пиротехники пострадали 57 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного хирурга управления здравоохранения города Нуржана Исабекова.
Самому старшему из пострадавших 69 лет, самому младшему - 6 лет.
"В новогодние праздники за медпомощью обратились 57 человек, из них 25 обращений поступило в Центр детской неотложной помощи. Семь человек были госпитализированы, из них трое детей. Диагнозы: термические ожоги кисти, ожоги лица, рваные раны, травмы лица, ушибы, контузия глазного яблока. Пострадавшие находятся в больницах", - сообщил медик.
Фото gorlovka.today
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