В Новый год в Алматы от пиротехники пострадали 57 человек

В Алматы в новогодние праздники от пиротехники пострадали 57 человек , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного хирурга управления здравоохранения города Нуржана Исабекова.





Самому старшему из пострадавших 69 лет, самому младшему - 6 лет.





"В новогодние праздники за медпомощью обратились 57 человек, из них 25 обращений поступило в Центр детской неотложной помощи. Семь человек были госпитализированы, из них трое детей. Диагнозы: термические ожоги кисти, ожоги лица, рваные раны, травмы лица, ушибы, контузия глазного яблока. Пострадавшие находятся в больницах", - сообщил медик.