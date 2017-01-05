Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Новый год в Алматы от пиротехники пострадали 57 человек

5 января 2017, 14:00

Пострадавшие находятся в больницах.


В Алматы в новогодние праздники от пиротехники пострадали 57 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного хирурга управления здравоохранения города Нуржана Исабекова.

Самому старшему из пострадавших 69 лет, самому младшему - 6 лет.

"В новогодние праздники за медпомощью обратились 57 человек, из них 25 обращений поступило в Центр детской неотложной помощи. Семь человек были госпитализированы, из них трое детей. Диагнозы: термические ожоги кисти, ожоги лица, рваные раны, травмы лица, ушибы, контузия глазного яблока. Пострадавшие находятся в больницах", - сообщил медик.
Фото gorlovka.today

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код