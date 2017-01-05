С 2014 года Китаю удалось вернуть из-за границы 158 преступников

Вместе с преступниками в Китай были возвращены и вывезенные ими активы на общую сумму в 1,7 млрд юаней (около $246 млн).

Органам правопорядка в Китае удалось с 2014 года вернуть из- за границы и арестовать 158 должностных лиц, находившихся в розыске за различные преступления. Такие данные Верховной народной прокуратуры приводит новостной портал "Чжунго синьвэньван", передает передает ТАСС





Вместе с преступниками в Китай были возвращены и вывезенные ими активы на общую сумму в 1,7 млрд юаней (около $246 млн). Только за первые 11 месяцев 2016 года, согласно официальным данным, китайскими правоохранителями были найдены в 18 странах и возвращены на родину 41 человек, а также вывезенные ими активы на сумму свыше 500 млн юаней (свыше $72 млн).





С 2014 года китайские правоохранительные органы начали специальную компанию по поиску и возврату на родину сбежавших за границу преступников. Чаще всего речь идет о лицах, совершивших различные должностные преступления и коррупции.





Борьба с коррупцией в Китае была заметно активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из основных партийных и государственных задач. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании большое количество чиновников различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.



