В Казахстане появилась горячая линия КНБ
5 января 2017, 14:03
Сообщить о террористической угрозе теперь можно, позвонив по номеру 110.
Постановлением Правительства Казахстана от 23 декабря 2016 года внесены изменения и дополнений в постановление от 3 сентября 2004 года «Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным», сообщает Zakon.kz.
В частности, внесено дополнение об открытии Единого контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг - горячая линия 110 органов национальной безопасности «по фактам и событиям, связанным с террористической угрозой».
«Соединение с номерами, указанными в данном перечне, для абонентов сотовой связи также осуществляется посредством коротких текстовых сообщений в обоих направлениях на бесплатной основе», - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837706-869f58be31ea5641c4e5e4907a9bad70
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com