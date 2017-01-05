В Казахстане появилась горячая линия КНБ

Сообщить о террористической угрозе теперь можно, позвонив по номеру 110.

Постановлением Правительства Казахстана от 23 декабря 2016 года внесены изменения и дополнений в постановление от 3 сентября 2004 года «Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным», сообщает Zakon.kz.





В частности, внесено дополнение об открытии Единого контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг - горячая линия 110 органов национальной безопасности «по фактам и событиям, связанным с террористической угрозой».





« Соединение с номерами, указанными в данном перечне, для абонентов сотовой связи также осуществляется посредством коротких текстовых сообщений в обоих направлениях на бесплатной основе », - говорится в документе.





Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



