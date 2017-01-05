Полиция Финляндии заподозрила беженца в изнасиловании 10-летней девочки
5 января 2017, 14:07
Предполагаемого преступника задержали ещё в декабре прошлого года, его национальность пока не разглашается.
Полиция Финляндии подозревает беженца в изнасиловании 10-летней девочки в октябре прошлого года, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию страны, передает Life.ru.
Преступление произошло в одном из небольших населённых пунктов в провинции Пирканмаа. Подозреваемого задержали ещё в конце декабря, обвинение ему предъявят не позднее 10 февраля.
Подозреваемый — мужчина 1994 года рождения, национальность которого пока не называется. Известно, что он обращался за предоставлением убежища.
Фото: ©РИА Новости/Ирина Калашникова
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