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Полиция Финляндии заподозрила беженца в изнасиловании 10-летней девочки

5 января 2017, 14:07

Предполагаемого преступника задержали ещё в декабре прошлого года, его национальность пока не разглашается.


Полиция Финляндии подозревает беженца в изнасиловании 10-летней девочки в октябре прошлого года, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию страны, передает Life.ru.

Преступление произошло в одном из небольших населённых пунктов в провинции Пирканмаа. Подозреваемого задержали ещё в конце декабря, обвинение ему предъявят не позднее 10 февраля.

Подозреваемый — мужчина 1994 года рождения, национальность которого пока не называется. Известно, что он обращался за предоставлением убежища.

Фото: ©РИА Новости/Ирина Калашникова

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