Полиция Финляндии заподозрила беженца в изнасиловании 10-летней девочки

Предполагаемого преступника задержали ещё в декабре прошлого года, его национальность пока не разглашается.

Полиция Финляндии подозревает беженца в изнасиловании 10-летней девочки в октябре прошлого года, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию страны, передает передает Life.ru





Преступление произошло в одном из небольших населённых пунктов в провинции Пирканмаа. Подозреваемого задержали ещё в конце декабря, обвинение ему предъявят не позднее 10 февраля.





Подозреваемый — мужчина 1994 года рождения, национальность которого пока не называется. Известно, что он обращался за предоставлением убежища.



