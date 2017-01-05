США засекретили информацию о российских кибератаках

Как утверждает пресс-секретарь Джош Эрнест, подтверждения этому есть, но американские спецслужбы не обнародуют их из соображений секретности, передает передает Вести.ru





"Разведсообщество руководствуется отнюдь не только интуицией. Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе и выразили единогласное мнение до выборов. Это не значит, что нет дополнительных доказательств. Я уверен, что они есть, но приоритет разведки в том, чтобы защищать источники и методы", – пояснил он.





Румынский хакер Лазар Лехел, известный под псевдонимом "Гуччифер", в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что попытки США обвинить Россию в кибератаках на свою избирательную систему напоминают истерию времен холодной войны, сообщает телеканал "Россия 24". В настоящее время хакер отбывает тюремный срок в Румынии за взлом электронной почты ряда политиков, в том числе, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Лазар Лехел усомнился в причастности России к взломам и назвал обвинения администрации Обамы частью "фейковой кибервойны". По его словам, американцы сошли с ума от мыслей про русских, от того, что они вторгаются в Соединенные Штаты.



