В частности, изменен пункт 1.

Также изменения коснулись пунктов 17 и 18 следующего содержания:

17. Граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Итальянской Республики, Канады, Республики Кипр, Республики Корея, Латвийской Республики, Литовской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзий, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

18. Органы внутренних дел Республики Казахстан при подаче заявлений о продлении пребывания на территории Республики Казахстан свыше тридцати календарных дней с деловыми целями гражданами государств, указанных в пункте 17 настоящих Правил, осуществляют выдачу однократных виз категории «деловая» сроком до тридцати календарных дней.

Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.