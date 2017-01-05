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Новости за сегодня

Национальным Банком РК согласованы руководящие работники банков второго уровня

 

Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:

 Етекбаева Е.А. - Главный бухгалтер - директор АО «ForteBank» (протокол № 127/БВУ/П от 02.12.2016г.);

 Муранова В.В. - член Совета директоров - независимый директор АО «Банк ЭкспоКредит» (протокол № 128/БВУ/П от 02.12.2016г.);

 Токсанбаев Г.Б. - Председатель Правления АО «Qazaq Banki» (протокол № 129/БВУ/П от 09.12.2016г.);

 Барунин А.А. - член совета директоров - независимый директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (протокол № 130/БВУ/П от 12.12.2016г.);

 Аникина А.В. - Председатель Правления АО ДБ «Альфа-Банк» (протокол № 131/БВУ/П от 12.12.2016г.);

 Жакенова Д.К. - член Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 132/БВУ/Т от 21.12.2016);

 Макетаев Н.А. - Главный бухгалтер АО «АТФБанк» (протокол № 133/БВУ/П от 22.12.2016г.);

 Куатбеков З.Б. - Генеральный директор ТОО «Qazaq Capital Management» (протокол № 134/БВУ/Т от 29.12.2016г.).

5 января 2017, 14:46
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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