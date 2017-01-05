Граждане каких стран могут находиться в Казахстане до 30 дней без получения визы

Внесены изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в РК.

Постановлением Правительства РК от 23 декабря 2016 года внесены изменения в постановление от 21 января 2012 года «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.





Согласно поправкам, граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Итальянской Республики, Канады, Республики Кипр, Республики Корея, Латвийской Республики, Литовской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзий, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в стране не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы.





При этом органы внутренних дел РК при подаче заявлений о продлении пребывания на территории республики свыше тридцати календарных дней с деловыми целями гражданами государств, указанных в пункте 17 настоящих Правил, осуществляют выдачу однократных виз категории «деловая» сроком до тридцати календарных дней.





Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.



