Словацкий мотогонщик получил удар молнии во время ралли "Дакар"

Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй.

Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участник проходящего в Южной Америке ралли-марафона "Дакар", получил удар молнии. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.





Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него, пишет ТАСС

Сообщается, что спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли. Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.





Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.



