Словацкий мотогонщик получил удар молнии во время ралли "Дакар"
5 января 2017, 15:10
Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй.
Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участник проходящего в Южной Америке ралли-марафона "Дакар", получил удар молнии. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.
Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него, пишет ТАСС.
Сообщается, что спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли. Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.
Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.
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