На Новый год в Усть-Каменогорске родились сразу две двойни
5 января 2017, 15:21
Младенцы родились в срок.
В Усть-Каменогорске 31 декабря и 1 января на свет появились сразу две пары двойняшек. Об этом рассказали в Центре матери и ребенка, передает YK-news.kz.
Утром 31 декабря на свет родились мальчики, которых дома ждет большая семья. Настоящим новогодним подарком для 40-летней мамы стали третий и четвертый ребенок. А уже на следующий день, 1 января, на свет появилась еще одна двойня. Новорожденные мальчики стали первенцами в семье у молодых родителей.
Младенцы родились в срок. Врачи говорят, что обе мамы и их малыши чувствуют себя хорошо.
Фото zhenskoe-mnenie.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837720-c18de2b28393af575956bb021b4f2c2a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com