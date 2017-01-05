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На Новый год в Усть-Каменогорске родились сразу две двойни

5 января 2017, 15:21

Младенцы родились в срок.


В Усть-Каменогорске 31 декабря и 1 января на свет появились сразу две пары двойняшек. Об этом рассказали в Центре матери и ребенка, передает YK-news.kz.

Утром 31 декабря на свет родились мальчики, которых дома ждет большая семья. Настоящим новогодним подарком для 40-летней мамы стали третий и четвертый ребенок. А уже на следующий день, 1 января, на свет появилась еще одна двойня. Новорожденные мальчики стали первенцами в семье у молодых родителей.

Младенцы родились в срок. Врачи говорят, что обе мамы и их малыши чувствуют себя хорошо.

Фото zhenskoe-mnenie.ru

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