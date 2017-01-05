Назначен вице-президент по развитию АО «НК «ҚТЖ»

Приказом президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Каната Алпысбаева (приказ №1269 от 29.12.2016 года) на должность вице-президента по развитию назначен Арман Султанов.

Султанов Арман Турлыханович родился 3 марта 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский университет путей сообщения, Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева. Обучался в Cambridge International Centre (Великобритания) по программе «Бизнес (Финансы)».

В структуре АО «НК «Қазақстан темір жолы» работает с 2002 года. До 2008 года работал начальником управления маркетинга, исполнительным директором АО «Казтранссервис». С 2008 по 2010 годы возглавлял департамент маркетинга перевозок АО «НК «ҚТЖ». С 2010 по 2012 годы - управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ». С 2012 по 2014 годы - президент АО «Казтранссервис». С 2014 до июня 2016 года - управляющий директор по логистике АО «НК «ҚТЖ». С июня 2016 года - советник президента АО «НК «ҚТЖ». С 30 декабря 2016 года - вице-президент по развитию АО «НК «ҚТЖ».