 
Облачно: слабый дождь со снегом
-1°

Астана

Облачно: слабый дождь со снегом

Вероятность осадков: 44%

Влажность: 92%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

5 января 

Курс НБРК

334.51

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.40

Продажа

333.50

Подробнее
352.00

5 января 

Курс НБРК

348.83

-

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

352.00

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,56, USDKZT_TOM = 332,60, EURKZT_TOD = 350,35, USDKZT_0_001 = +9,3231 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,1972 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 04 по 06 января в Российской Федерации.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,56 тенге за доллар США при объеме торгов 46 750 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 332,30 тенге за доллар США при объеме торгов 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 350,35 тенге за евро при объеме торгов 3 000 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,56 тенге за доллар (-1,95 тенге), суммарный объем торгов - 117 400 тыс. USD (+55 000 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,3231 % годовых при объеме торгов 14 700 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,1972 % годовых при объеме торгов 485 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.

5 января 2017, 15:48
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код