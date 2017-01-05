Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,56, USDKZT_TOM = 332,60, EURKZT_TOD = 350,35, USDKZT_0_001 = +9,3231 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,1972 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 04 по 06 января в Российской Федерации.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,56 тенге за доллар США при объеме торгов 46 750 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 332,30 тенге за доллар США при объеме торгов 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 350,35 тенге за евро при объеме торгов 3 000 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,56 тенге за доллар (-1,95 тенге), суммарный объем торгов - 117 400 тыс. USD (+55 000 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,3231 % годовых при объеме торгов 14 700 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,1972 % годовых при объеме торгов 485 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.