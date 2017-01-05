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Напавший на клуб в Турции террорист мог скрыться за границей

5 января 2017, 15:54

Турецкие власти установили его связи и места, где он может скрываться.


Власти Турции установили связи напавшего на клуб в Стамбуле террориста и не исключают, что он скрывается за границей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на вице-премьера страны Вейси Кайнака, передает РИА Новости.

По его словам, нападение совершил один человек, но ему могли помогать. Политик отметил, что, возможно, нападавший — уйгур. Турецкие власти установили его связи и места, где он может скрываться.

В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в городе Измир 40 человек, подозреваемых в связях с организацией "Исламского государство".

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Фото © REUTERS/ Osman Orsal

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