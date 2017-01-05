Напавший на клуб в Турции террорист мог скрыться за границей

По его словам, нападение совершил один человек, но ему могли помогать. Политик отметил, что, возможно, нападавший — уйгур. Турецкие власти установили его связи и места, где он может скрываться.





В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в городе Измир 40 человек, подозреваемых в связях с организацией "Исламского государство".