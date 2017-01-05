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Новости за сегодня

Владельцев охотничьих ружей Алматы и пригородов проверят перед Универсиадой-2017

 

Перед началом студенческих Игр в южной столице проведут масштабное оперативно-профилактическое мероприятие.

В Алматы и пригородах в преддверии Универсиады-2017 проведут профилактическую отработку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Алматинский городской Штаб по борьбе с терроризмом.

«Цель - профилактика правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений. ОПМ будет проведен в период с 6-го по 25 января», - отмечается в сообщении.

В проведении ОПМ будут задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках отработки по месту жительства будут проверены лица, состоящие на профилактических учетах органов внутренних дел. Помимо этого, плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия.

Универсиада-2017 пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля.

5 января 2017, 15:52
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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