Королеву Елизавету II чуть не застрелил охранник во дворце
5 января 2017, 15:56
О данном происшествии рассказал бывший караульный.
Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent, передает РИА Новости.
О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?". Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.
"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", — цитирует охранника газета. "Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.
Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.
Фото © AFP 2016/ Paul Hackett, pool
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