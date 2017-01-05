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Королеву Елизавету II чуть не застрелил охранник во дворце

5 января 2017, 15:56

О данном происшествии рассказал бывший караульный.


Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent, передает РИА Новости.

О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?". Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", — цитирует охранника газета. "Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.

Фото © AFP 2016/ Paul Hackett, pool

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