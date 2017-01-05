Аким Шахтинска: В трёх подъездах обрушившегося дома в Шахане можно жить
5 января 2017, 16:09
Уже 7 января состоится пробный запуск модульной котельной для обогрева дома.
Несколько депутатов мажилиса приехали в посёлок Шахан Карагандинской области и посетили дом, в котором произошла трагедия. Аким Шахтинска Сержан Аймаков сообщил им, что в субботу, 7 января, состоится пробный запуск модульной котельной для обогрева дома, передает Informburo.kz.
По словам акима, эксперты признали, что остальные три подъезда пригодны для проживания. Для обогрева дома будет установлена модульная котельная. "Для жильцов первого подъезда будет предоставлено жильё, которое мы купим за счёт средств общественного фонда. Будем решать и вопросы тех, кто отказывается заселяться по психологическим причинам", – сообщил Сержан Аймаков.
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.
Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.
Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.
По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.
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Фото arnapress.kz
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