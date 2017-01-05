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Врачи скорой помощи, пострадавшие в ДТП на Новый год, находятся в больнице

5 января 2017, 16:13

Состояние пострадавших стабильное.


Пострадавшие в результате ДТП в Алматы водитель и фельдшер "скорой" помощи до сих пор находятся в больнице. Их состояние коллеги оценивают как стабильное. Об этом Zakon.kz сообщили в городском управлении здравоохранения.

Как напомнили в пресс-службе управления, водитель и фельдшер "скорой" поступили в средне тяжелом состоянии в «Больницу скорой неотложной помощи» с сочетанными травмами. Фельдшер получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом ребер. У водителя "скорой" - закрытая травма грудной клетки, травма левого коленного сустава.

Также пострадал водитель легкового автомобиля. Он был доставлен с различными переломами и травмами в Городскую клиническую больницу № 4. После оказания помощи водитель отказался от госпитализаций и был направлен на амбулаторное лечение.

Напомним, что ДТП в котором пострадала бригада "скорой" произошло 31 декабря 2016 года на пересечении пр. Рыскулова и ул. Бокейханова. Карета «скорой медицинской помощи» утром ехала на дислокационную точку, медики получили срочный вызов. В 9 ч. 10 мин. диспетчеру «103» поступило сообщение о том, что данный экипаж столкнулась с легковым автомобилем в результате чего пострадали сотрудники скорой помощи.


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