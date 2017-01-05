Врачи скорой помощи, пострадавшие в ДТП на Новый год, находятся в больнице

Пострадавшие в результате ДТП в Алматы водитель и фельдшер "скорой" помощи до сих пор находятся в больнице. Их состояние коллеги оценивают как стабильное. Об этом Об этом Zakon.kz сообщили в городском управлении здравоохранения.





Как напомнили в пресс-службе управления, водитель и фельдшер "скорой" поступили в средне тяжелом состоянии в «Больницу скорой неотложной помощи» с сочетанными травмами. Фельдшер получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом ребер. У водителя "скорой" - закрытая травма грудной клетки, травма левого коленного сустава.





Также пострадал водитель легкового автомобиля. Он был доставлен с различными переломами и травмами в Городскую клиническую больницу № 4. После оказания помощи водитель отказался от госпитализаций и был направлен на амбулаторное лечение.







