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Новости за сегодня

 Аккредитация как фактор доверия

 

Судебная экспертиза Казахстана расширяет возможности в области аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025.

Немаловажную роль в совершенствовании судебно-экспертной деятельности играет прохождение аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025.

Стандарт выдвигает ряд требований о научной-методической и технической компетентности лабораторий и способности получать обоснованные результаты. Для признания заключений казахстанских экспертов на международном уровне Центром предпринят ряд организационных мер по обеспечению требований стандарта.

В результате проведенной работы, в декабре 2015 года впервые в судебно-экспертную практику Казахстана внедрена аккредитация по международному стандарту ИСО/МЭК 17025.

В качестве испытательной лаборатории аккредитацию прошли Центральный институт судебной экспертизы (г.Астана) и Институт судебной экспертизы по г.Алматы в области исследования объектов трасологической и баллистической экспертизы, исследования спиртосодержащих жидкостей и другим видам.

В 2016 году Центром судебной экспертизы расширена область исследования данных лабораторий - Институтом судебной экспертизы по г. Алматы получена дополнительная аккредитация по таким видам исследований как видеофонографическое исследование и техническая экспертиза документов.

В первом квартале 2017 года ожидается расширение области аккредитации Центрального института судебной экспертизы, а также внедрение стандарта качества в лаборатории Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Более того, до конца 2017 года ожидается внедрить стандарты качества еще в пяти лабораториях - Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.

Стоит отметить Центр судебной экспертизы МЮ РК одним из первых среди судебно-экспертных учреждений стран СНГ получил международную аккредитацию на исследование спиртосодержащих жидкостей и вновь внедренное судебно-экспертное видеофонографическое исследование.

Анализ опыта аккредитованных судебно-экспертных учреждений ближнего и дальнего зарубежья, таких стран как Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Французская Республика, имеющих многолетнюю практику в системе менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО/МЭК 17025, показал их эффективную и качественную работу.

Слово «аккредитация» переводится как «доверие» - оно необходимо тем, кто претендует на техническую компетентность и конкурентоспособность. Аккредитация органов судебной экспертизы на соответствие международным стандартам имеет особую актуальность, ввиду того, что судебно-экспертная деятельность выступает важным звеном в механизме судебной защиты, обеспечивающим установление объективной истины по делу.

 

Центр судебной экспертизы МЮ РК

5 января 2017, 16:25
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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