В ЗКО вновь поднялась цена на сжиженный газ

В Западно-Казахстанской области выросла цена на сжиженный газ, передает корреспондент BNews.kz. Это произошло из-за удорожания оптовой цены отпускаемого голубого топлива.

Сейчас в ЗКО сжиженный газ используют порядка 6 тысяч автомобилей. И их число с каждым годом увеличивается. Люди устанавливали дорогостоящее газовое оборудование, но сэкономить в итоге много не получается. Газ с прошлого года вырос в цене почти в два раза.

«Летом стоимость литра сжиженного газа поднялась с 39 до 54 тенге. Сейчас газ на АГЗС стоит уже 63 тенге. Есть заправки, где топливо реализуют по 75 тенге за литр. Ездить на машине становится очень дорого», - отметил Алмат Сарсекенов.

В Управлении энергетики и ЖКХ заявили, что с 2017 года цены на сжиженный газ устанавливает рынок. Похожая ситуация произошла и с бензином марки АИ-92.

«До нового года оптовая цена на сжиженный газ была установлена в сумме 23 тыс тенге за 1 тонну. Сейчас газ стоит 28 тыс тенге за тонну. До конца марта 2017 года цена не изменится. АГЗС подняли цены именно по этой причине. Сейчас в сетях АГЗС «Алау газ» и ТОО «Тауекел» литр газа стоит 63 тенге», - сообщила руководитель отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канслу Утепкалиева.

Сейчас в ЗКО действует 42 АГЗС. Цены на них будут контролироваться областным Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Общее потребление сжиженного газа за год выросло почти в 2,5 раза и сейчас составляет почти 2,5 тыс тонн в месяц.