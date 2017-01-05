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Как без жезла работают алматинские регулировщики

5 января 2017, 16:46

Алматы. Регулировщик. Без жезла. В светоотражающих перчатках.


В соцсетях появилось видео, на котором алматинский полицейский лихо и без помощи жезла регулирует движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz

"Алматы. Регулировщик. Без жезла. В светоотражающих перчатках. Есть контакт)))", - прокомментировала официальный представитель КАП МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook.

"В гирлянду его нарядить может? чтоб заметней был. Чем перчатки лучше жезла? )))", - со скепсисом отметили другие пользователи соцсети.

Напомним, что с начала этого года в Казахстане полицейские перестали пользоваться жезлами, представители правопорядка теперь будут работать при помощи жестов руки и специальных звуковых и световых сигналов.


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