Как без жезла работают алматинские регулировщики
5 января 2017, 16:46
Алматы. Регулировщик. Без жезла. В светоотражающих перчатках.
В соцсетях появилось видео, на котором алматинский полицейский лихо и без помощи жезла регулирует движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz
"Алматы. Регулировщик. Без жезла. В светоотражающих перчатках. Есть контакт)))", - прокомментировала официальный представитель КАП МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook.
"В гирлянду его нарядить может? чтоб заметней был. Чем перчатки лучше жезла? )))", - со скепсисом отметили другие пользователи соцсети.
Напомним, что с начала этого года в Казахстане полицейские перестали пользоваться жезлами, представители правопорядка теперь будут работать при помощи жестов руки и специальных звуковых и световых сигналов.
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