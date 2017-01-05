Бердыбек Сапарбаев потребовал усилить контроль за прохождением отопительного и зимнего сезонов

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел рабочее совещание по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций в зимний период. В работе совещания приняли участие акимы г. Актобе и районов области, руководители ряда местных исполнительных и государственных органов, передает пресс-служба акима области.

По поручению Бердыбека Сапарбаева с начала 2017 года были проверены все котельные региона и многоэтажные дома с индивидуальными системами отопления. Цель проверки - выяснить, насколько они безопасны. Как доложил в ходе совещания руководитель ДЧС области Бауыржан Сыздыков, в ходе проверки нарушений правил безопасности выявлено не было.

Глава региона поручил продолжать работу в этом направлении и, в целом, усилить контроль над состоянием пожарной безопасности в жилом секторе, на всех социальных объектах, местах массового скопления людей, включая рынки, торговые дома и т.д. При необходимости на местах поручено организовать дополнительное дежурство.

В 2016 году по сравнению с 2015-м в области на 14% уменьшилось количество ЧС, количество пострадавших в них людей снизилось на 45 %, погибших - на 35 %. Силами ДЧС за этот же период было спасено свыше 1200 человек, из зон ЧС эвакуировано более 10 тыс. граждан. Чаще всего спасать и эвакуировать людей приходится с автодорог области в зимний период. Глава ДЧС отмечает, что более чем в 50 % случаев автомобили застревают на трассах из-за технической неисправности, замерзания летнего дизельного топлива, а также съездов в кювет по причине стертых покрышек либо несвоевременной обработки дорожного полотна инертными материалами.

В настоящее время по поручению акима области ДЧС проводит осмотр содержания автодорог республиканского, областного и районного значения. На сегодня осмотрено 5 районов области, выявлен ряд недостатков. К примеру, по словам Бауыржана Сыздыкова, подрядные компании набирают объемы работ по содержанию дорог сразу в нескольких районах, не имея необходимого количества соответствующей техники.

В связи с этим аким области поручил провести проверку с определением мест дисклокации специальной техники и режима дежурства всех подрядных организаций, задействованных в работах по зимнему содержанию автодорог, а также проконтролировать ситуацию с подвозом инертных материалов к гололёдным участкам и местам снежных заносов.

- Техника должна быть рассредоточена по районам. Мы должны быть готовы к любым переменам погодных условий и мгновенно реагировать на них. Все дороги должны быть чистыми. Население не должно испытывать проблем с транспортным сообщением. Во всех районах необходимо проверить как работают подрядчики, где и какая техника имеется, вовремя ли доставляются на дороги инертные материалы, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

В целом, дорожные службы работают в штатном режиме. На автодорогах «Самара-Шымкент» и «Актобе-Орск» оборудованы 5 площадок для стоянки крупногабаритных машин с пунктами обогрева. В области подготовлено 119 стационарных и 7 подвижных пункта обогрева. Однако, есть необходимость в дополнительных подвижных пунктах на снегозаносимых участках. Работа в этом направлении будет продолжена.

Завершая совещание, глава региона поручил усилить реагирование на любые проблемные вопросы, связанные с прохождением отопительного и зимнего периода, в том числе, путем постоянного мониторинга социальных сетей.