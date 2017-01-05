В Алматинской области в первые дни нового года отмечается снижение нарушений ПДД

В первые дни года в области поймали 16 пьяных водителей.

Как заверили в пресс-службе ДВД Алматинской области, начало 2017 года характеризуется снижением правонарушений, регистрируемых на автодорогах региона по линии дорожной полиции , передает , передает Zakon.kz





«За первые четверо суток выявлено 664 нарушения ПДД, что в сравнении с прошлогодним показателем (1212) ниже почти в два раза. Значительно меньше выявлено также фактов употребления «за рулем» спиртных напитков», - отметили в областной полиции.





Согласно официальным данным, с 1 по 4 января т.г. на автодорогах региона по подозрению в употреблении алкоголя задержаны 16 водителей, за тот же период 2016 года их количество составляло 24.