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Из-за разлива нефти власти Сингапура закрыли часть городских пляжей

5 января 2017, 16:59

Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.


Власти Сингапура закрыли для посещения часть общественных пляжей на юго-востоке и северо-востоке страны после разлива примерно 300 тонн топлива, произошедшего в результате столкновения двух сухогрузов в Джохорском проливе, передает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Национального управления по охране окружающей среды.

В частности, "в районе Чанги на северо-востоке страны ограничен доступ к береговой линии протяженностью около 800 метров, еще около 100 метров - в районе небольшого острова Пулау Убин", - отмечается в сообщении.

В операции по очистке прибрежных вод принимают участие 17 специализированных судов, а также более 200 человек, рассказали в ведомстве.

Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.

Евгений Соловьев
Фото с сайта PhotoTravelGuide.ru


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