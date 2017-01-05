Из-за разлива нефти власти Сингапура закрыли часть городских пляжей
5 января 2017, 16:59
Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.
Власти Сингапура закрыли для посещения часть общественных пляжей на юго-востоке и северо-востоке страны после разлива примерно 300 тонн топлива, произошедшего в результате столкновения двух сухогрузов в Джохорском проливе, передает ТАСС.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Национального управления по охране окружающей среды.
В частности, "в районе Чанги на северо-востоке страны ограничен доступ к береговой линии протяженностью около 800 метров, еще около 100 метров - в районе небольшого острова Пулау Убин", - отмечается в сообщении.
В операции по очистке прибрежных вод принимают участие 17 специализированных судов, а также более 200 человек, рассказали в ведомстве.
Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.
Евгений Соловьев
Фото с сайта PhotoTravelGuide.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837740-0523696bfecb9cc13090607d2f29c524
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com