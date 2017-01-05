Из-за разлива нефти власти Сингапура закрыли часть городских пляжей

Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.

Власти Сингапура закрыли для посещения часть общественных пляжей на юго-востоке и северо-востоке страны после разлива примерно 300 тонн топлива, произошедшего в результате столкновения двух сухогрузов в Джохорском проливе, передает передает ТАСС





Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Национального управления по охране окружающей среды.





В частности, "в районе Чанги на северо-востоке страны ограничен доступ к береговой линии протяженностью около 800 метров, еще около 100 метров - в районе небольшого острова Пулау Убин", - отмечается в сообщении.





В операции по очистке прибрежных вод принимают участие 17 специализированных судов, а также более 200 человек, рассказали в ведомстве.





Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.





Евгений Соловьев

Фото с сайта PhotoTravelGuide.ru



