В Китае ребёнок утонул в бассейне, пока его мать рядом с ним писала СМС

Момент, как четырёхлетний мальчик из последних сил барахтается в воде прямо за спиной своей матери, попал на камеры видеонаблюдения.

Вопиющий и трагический случай произошёл в одном из китайских аквапарков, пишет пишет life.ru . Там маленький мальчик утонул в бассейне, находясь около своей матери, которая, стоя спиной к нему, переписывалась с кем-то по телефону, а после этого и вовсе пошла искать его в противоположную сторону, не отрываясь от гаджета.









Момент, как четырёхлетний мальчик из последних сил барахтается в воде прямо за спиной своей матери, попал на камеры видеонаблюдения.





Где в этот момент находились спасатели, которые должны обеспечивать безопасность каждого посетителя аквапарка, а также почему на ребёнке не было спасательного жилета, сейчас выясняют китайские правоохранители.