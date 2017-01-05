В Китае ребёнок утонул в бассейне, пока его мать рядом с ним писала СМС
5 января 2017, 17:05
Момент, как четырёхлетний мальчик из последних сил барахтается в воде прямо за спиной своей матери, попал на камеры видеонаблюдения.
Вопиющий и трагический случай произошёл в одном из китайских аквапарков, пишет life.ru. Там маленький мальчик утонул в бассейне, находясь около своей матери, которая, стоя спиной к нему, переписывалась с кем-то по телефону, а после этого и вовсе пошла искать его в противоположную сторону, не отрываясь от гаджета.
Момент, как четырёхлетний мальчик из последних сил барахтается в воде прямо за спиной своей матери, попал на камеры видеонаблюдения.
Где в этот момент находились спасатели, которые должны обеспечивать безопасность каждого посетителя аквапарка, а также почему на ребёнке не было спасательного жилета, сейчас выясняют китайские правоохранители.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837741-4d90b6011a2243997994fd321ecd491d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com