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В Китае ребёнок утонул в бассейне, пока его мать рядом с ним писала СМС

5 января 2017, 17:05

Момент, как четырёхлетний мальчик из последних сил барахтается в воде прямо за спиной своей матери, попал на камеры видеонаблюдения.


Вопиющий и трагический случай произошёл в одном из китайских аквапарков, пишет life.ru. Там маленький мальчик утонул в бассейне, находясь около своей матери, которая, стоя спиной к нему, переписывалась с кем-то по телефону, а после этого и вовсе пошла искать его в противоположную сторону, не отрываясь от гаджета.


Момент, как четырёхлетний мальчик из последних сил барахтается в воде прямо за спиной своей матери, попал на камеры видеонаблюдения.

Где в этот момент находились спасатели, которые должны обеспечивать безопасность каждого посетителя аквапарка, а также почему на ребёнке не было спасательного жилета, сейчас выясняют китайские правоохранители.

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